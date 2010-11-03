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Election 2010 Recap

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MARION COUNTY ELECTION RESULTS 

US SENATE DAN COATS (R)
US CONGRESS DISTRICT 7 ANDRE CARSON (D)
US CONGRESS DISTRICT 5 DAN BURTON (R)
SECRETARY OF STATE CHARLIE WHITE (R)
STATE AUDITOR TIM BERRY (R)
STATE TREASURER RICHARD MOURDOCK (R)
MARION COUNTY PROSECUTOR TERRY CURRY    (D)
MARION COUNTY SHERIFF JOHN LAYTON  (D)
MARION COUNTY CLERK BETH WHITE (D)
MARION COUNTY AUDITOR BILLIE BREAUX (D)
MARION COUNTY RECORDER JULIE VOORHIES (D)
MARION COUNTY ASSESSOR JOSEPH O’CONNOR (D)
CENTER TOWNSHIP TRUSTEE EUGENE AKERS (D)
LAWRENCE TOWNSHIP TRUSTEE RUSSELL BROWN (D)
PIKE TOWNSHIP TRUSTEE LULA PATTON (D)
WARREN TOWNSHIP TRUSTEE JEFF BENNETT (D)
WAYNE TOWNSHIP TRUSTEE ANDY HARRIS (R)

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