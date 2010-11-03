Election 2010 Recap

MARION COUNTY ELECTION RESULTS
|US SENATE
|DAN COATS
|(R)
|US CONGRESS DISTRICT 7
|ANDRE CARSON
|(D)
|US CONGRESS DISTRICT 5
|DAN BURTON
|(R)
|SECRETARY OF STATE
|CHARLIE WHITE
|(R)
|STATE AUDITOR
|TIM BERRY
|(R)
|STATE TREASURER
|RICHARD MOURDOCK
|(R)
|MARION COUNTY PROSECUTOR
|TERRY CURRY
|(D)
|MARION COUNTY SHERIFF
|JOHN LAYTON
|(D)
|MARION COUNTY CLERK
|BETH WHITE
|(D)
|MARION COUNTY AUDITOR
|BILLIE BREAUX
|(D)
|MARION COUNTY RECORDER
|JULIE VOORHIES
|(D)
|MARION COUNTY ASSESSOR
|JOSEPH O’CONNOR
|(D)
|CENTER TOWNSHIP TRUSTEE
|EUGENE AKERS
|(D)
|LAWRENCE TOWNSHIP TRUSTEE
|RUSSELL BROWN
|(D)
|PIKE TOWNSHIP TRUSTEE
|LULA PATTON
|(D)
|WARREN TOWNSHIP TRUSTEE
|JEFF BENNETT
|(D)
|WAYNE TOWNSHIP TRUSTEE
|ANDY HARRIS
|(R)
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