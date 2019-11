Chase the Intern’s Top 15: Week 6

This weeks Top 15 is……

Ballin Flossin – Chance the Rapper Ft Shawn Mendes

2. Cyber Sex – Doja Cat

3. Best On Earth – Russ Ft BIA

4. Almeda – Solange Ft Playboi Carti

5. Benevolent – Tory Lanez

6. Cheat On Me – Tommie Ft Black Youngsta

7. Come Thru – Trouble Ft The Weekend

8. Don’t Hurt Me – DJ Mustard Ft Nicki Minaj

9. Don’t Tell Em – Jeremih

10. Blow My High – Kendrick Lamar

11. Target – YBN Cordae

12. Love More – Chris Brown Ft Nicki Minaj

13. Make Love – Gucci Mane Ft Nicki Minaj

14. ATM – J. Cole

15. Some Way – Nav Ft The Weekend

Also On Hot 96.3: