This weeks top 15 is …

Baby Keep – Orange Soda

2. Maxo Kream – She Live

3. Kanye West – Follow God

4. Hitmaka – Thot Box

5. SimXSantana – FLEXIN N’ FLASHIN

6. TYGA & YG & Santana – MAMACITA

7. Rae Rae – Crash Flow

8. $wave – Woah

9. Big Drip – Five Foreign

10, Jerry Sprunger – Tory Lanez and T-Pain

11. NBA Youngboy – Showdown

12. Layton Greene – Leave em alone

13. Pop Smoke Ft Nicki Minaj – Welcome to the party

14. Cardi B ft Offset – Lick

15. Schoolboy Q – Numb Numb Juice

