Chase the Intern’s TOP 50: WEEK 8

Ballin’ – Mustard (feat. Roddy Ricch)

2. Camelot – NLE Choppa

3. Make No Sense – Youngboy Never Broke Again

4. Ranada – YoungBoy Never Broke Again

5. Flexin N’ Flashin – SlimxSantana

6. RNP – YBN Cordae (feat. Anderson .Paak)

7. Slide Around – Chance the Rapper (feat. Lil Durk & Nicki Minaj)

8. Bang Bang – YNW Melly

9. City Girls – YNW Melly

10. 223’s – YNW Melly (feat. 9lokknine)

11. Heat – Chris Brown (feat. Gunna)

12. Indigo – Chris Brown

13. Talk – Khalid

14. On Chill – Wale (feat. Jeremih)

15. Big Stepper -Roddy Ricch

16. Brothers – Lil Tjay

17. Tonight – SahBabii

18. Big Booty – Gucci Mane (feat. Megan Thee Stallion)

19. iPhone – Dababy & Nicki Minaj

20. Thot Thot – JayDaYoungan

21. She Live – Maxo Kream (feat. Megan Thee Stallion)

22. BMO – Ari Lennox

23. Like That – Doja Cat (feat. Gucci Mane)

24. Bandit – Juice WRLD & YoungBoy Never Broke Again

25. Rules – Doja Cat

26. 4 Sons of a King – YoungBoy Never Broke Again

27. Everything we need – Kanye West (feat. Ty Dolla $ign & Ant)

28. EdEddnEddy – JID

29. Pretty Bitches in the Trap – Summerella

30. Press – Cardi B

31. Won’t Bite – Doja Cat (feat. Smino)

32. Heartless – The Weekend

33. Hopscrotch – Tinashe

34. Best On Earth – Russ & BIA

35. Raphub – J-S.A.N.D (feat. Matt Hue)

36. Action – Yung Mal & Pierre Bourne (feat. Lil Gotit)

37. HIGHEST IN THE ROOM – Travis Scott

38. Roxanne – Arizona Zervas

39. Jerry Sprunger – Tory Lanez & T-Pain

40. Thot Box – Remix

41. Slide – H.E.R (feat. YG)

42. ORANGE SODA – Baby Keem

43. Big Drip – Fivio Foreign

44. Mixed Personalities – YNW Melly (feat. Kanye West)

45. Goin On – Mulatto

46. Lemonade – Tay-K

47. Costa Rica – Dreamville

48. Freeddawg – Youngboy Never broke Again

49. Out the Gym – Quando Rondo

50. Lay Down – OMB Peezy

STREAM THE THE FULL PLAYLIST HERE:

https://music.apple.com/us/playlist/cybers-hot-50/pl.u-76oNNXmFqVAyVR

