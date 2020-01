CHASE THE INTERNS TOP 50: WEEK 11

This weeks Top 50 is ….

Bad Vibe – Quando Rondo (feat. A Boogie Wit Da Hoodie , 2 Chainz) (debut)

2. Life is Good – Future (feat. Drake) (debut)

3. The Box – Roddy Ricch (-2)

4. Everything we need – Kanye West (feat. Ty Dollars $ign) (-2)

5. Say So – Doja Cat (debut)

6. iPhone – DaBaby & Nicki Minaj (-2)

7. Cyber Sex – Doja Cat (-2)

8. No crying – DVSN (feat. Future) (debut)

9. Futsal Shuffle 2020 – Lil Uzi Vert (-6)

10. Goodmorningtokyo! – Tokyo’s Revenge (-1)

11. Beef FloMix – Flo Milli (+4)

12. Life of Brick – BrickBoydior (-6)

13. Randa – YoungBoy Never Broke Again (-2)

14. Bang Bang – YNW Melly (-6)

15. Ballin’ – Mustard (feat. Roddy Ricch) (-5)

16. Yes – Fat Joe & Dre (feat. Cardi B & Anuel) (-9)

17. Father Stretch – Sunday Service Choir (-4)

18. Make No Sense – YoungBoy Never Broke Again (-4)

19. Opaul – Freddie Dredd (debut)

20. Slide Around – Chance the Rapper (Feat. Lil Durk & Nicki Minaj) (-4)

21. Ultralight Beam – Sunday service Choir (-4)

22. NNAN – Young M.A (feat. Relle Bey & Max YB) (-4)

23. ROXANNE – Arizona Zervas (-4)

24. Orange Soda – Baby Keep (-4)

25. On chill – Wale (feat. Jeremih) (-4)

26. Ride or Die – Mangan Thee Stallion & ViceeLo (-14)

27.Actions Yung Mal & Pierre Bourne (feat. Lil Gotit) (-5)

28. Big Drip – Five Foreign (-4)

29. Godzilla – Eninem (feat. Juice WRLD) (debut)

30. Clicc Clacc – NLE Choppa (-4)

31. 4 sons of a king ( YoungBoy Never Broke Again) (-8)

32. High Fashion – Roddy Ricch (feat. Mustard) (-5)

33. Jerry Sprunger – Tory Lanez & T-Pain (-4)

34. Fendi – PnB Rock (feat. Nicki Minaj & Murda Beatz) (-4)

35. Highest in the room _ travis Scott (Remix . Lil Baby & Rosalía) (-4)

36. Mixed Personalities – YNW Melly ( Kanye West) (=)

37. Toes (feat. Lil Baby & MoneyBagg Yo) (-10)

38. Tonight – Sahbabii (=)

39. BMO – Ari Lennox (-4)

40. Heat – Chris Brown (feat. Gunna) (+3)

41. Yummy -Justin Bieber (+5)

42. Easy (remix) – DaniLeigh (feat.Chris Brown) (-17)

43. B.I.T.C.H. – Megan Thee Stallion (debut)

44. SUGAR – Brockhampton (+4)

45. Suicidal – YNW Melly (+4)

46. Hot Now – YoungBoy Never Broke Again (+4)

47. No clue – ZaeHD & CEO (-19)

48. Hopscotch – Tinashe (-6)

49. Flexin N’ Flashin (-10)

50. Slide (feat. YG) (-6)

