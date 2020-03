Chase The Intern’s Top 50: Week 13

LISTEN TO THE FULL PLAYLIST HERE : https://music.apple.com/us/playlist/cybers-hot-50/pl.u-76oNNXmFqVAyVR

That Way – Lil Uzi Vert (DEBUT)

2. Yikes – Nicki Minaj (-1)

3. Say So – Doja Cat (+3)

4.Knocked Off – Youngboy Never Broke Again (-2)

5.CITY OF ANGELS – 24kGoldn (DEBUT)

6. Life is Good (feat. Drake) – Future (-2)

7.1997 – Key Glock (-2)

8. Clicc Clacc – NLE Choppa (-1)

9. Blueberry Faygo – Lil Mosey (-6)

10. Go Stupid – Polo G, Stunna 4 Vegas, NLE chop (DEBUT)

11. WHATS POPPIN – Jack Harlow (+36)

12. Bad Vibe (feat. A Boogie Wit Da Hoodie , 2 Chainz) (-4)

13. Make No Sense – YoungBoy Never Broke Again (-2)

14. Broke In A Minute – Tory Lanez (-2)

15. Hot Now – YoungBoy Never Broke Again (=)

16. Surf (feat. Gunna) – Young Thug (+3)

17. Hop Off a Jet (Travis Scott) – Young Thug (=)

18. Sugar – BrockHampton (+2)

19. Godzilla (feat. Juice WRLD) – Eninem (-5)

20. Jerry Sprunger – Tory Lanez & Tpain (+1)

21. H.O.E. (heaven on Earth ) – Yo Gotti (+3)

22. Pull Up (feat.Key!) = Matt Ox (+4)

23. Yell Oh (feat. Young Thug) – Trippie Redd (+5)

24. Slide (feat.Yg) – H.E.R.(+3)

25. Heart On Ice – Rod Wave (+4)

26. Walking Ticket – Key Glock (+9)A

27. R & Beef – Stunna 4 Vegas (-7)

28. Im Just saying – Key Glock (+15)

29. Slide Around (Feat. Lil Durk & Nicki Minaj) (-2)

30. Look at they face – Key Glock (+6)

31. Numbers (feat Roddy Ricch) – A Boogie Wit da Hoodie (+6)

32. Fine By Time – YoungBoy Never Broke Again (=)

33. Out West (feat. Young Thug) – JackBoys (+5)

34. Give No Fxk (feat. Travis Scott) – Migos (+6)

35. apollo – Smoove’L (+5)

36. Everything We Need ( feat. Ty Dolla $ign) (+13)

37. Ranada – YoungBoy Never Broke Again (+23)

38. Dior (feat. Gunna) [remix] (DEBUT)

39. 3 vets – The Future Kingz (DEBUT)

40. Psycho! – Mase (DEBUT)

41. Shimmy – Aminé (DEBUT)

42. Good Morning – Makailas Sauce (DEBUT)

43. Clap For Em – lil Wayne (-2)

44. B.I.T.C.H – Megan Thee Stallion (+1)

45. Sell Out – Rico Nasty (DEBUT)

46. Someone Said – Swae Lee (DEBUT)

47. Big Mouth – Rubi rose (-8)

48. Beef FloMix – Flo Milli (-38)

49. Yes! (feat.. Rich The Kid & K Camp) – KYLE (DEBUT)

50. Salty Spitoon – Cambeezy (DEBUT)

