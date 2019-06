Filthy Fifty Countdown Recap

Title Artist

1 SHE’S GOT HER OWN NE-YO/JAMIE FOXX

2 BREAK UP MARIO/GUCCI MANE

3 GOD IN ME MARY MARY

4 TURNIN’ ME ON KERI HILSON/LIL WAYNE

5 BLAME IT JAMIE FOXX/T-PAIN

6 ROCKIN’ THAT THANG THE DREAM

7 EVERY GIRL YOUNG MONEY/LIL WAYNE

8 WETTER TWISTA

9 DIVA BEYONCE

10 BIRTHDAY SEX JEREMIH

11 BEST I EVER HAD DRAKE

12 BOYFRIEND #2 PLEASURE P.

13 WASTED GUCCI MANE/OJ DA JUICEMAN

14 SUCCESSFUL DRAKE/TREY SONGZ

15 INVENTED SEX TREY SONGZ/DRAKE

16 JUST LIKE ME JAMIE FOXX/T.I.

17 MAD NE-YO

18 KNOCK YOU DOWN KERI HILSON/KANYE WEST

19 YOU COMPLETE ME KEYSHIIA COLE

20 EGO BEYONCE/KANYE WEST

21 PRETTY WINGS MAXWELL

22 FIVE STAR (CHICK) YO GOTTI

23 TRICKIN’ MULLAGE/T.I.

24 TRUST KEYSHIA COLE/MONICA

25 FOREVER DRAKE/LIL WAYNE

26 EPIPHANY CHRISETTE MICHELLE

27 REGRET LETOYA/LUDACRIS

28 TRADING PLACES USHER

29 SWAG SURFIN’ F.L.Y. (FAST YOUNG LIFE)

30 MONEY TO BLOW BIRDMAN/DRAKE

31 STANKY LEGG G-SPOT BOYZ

32 PAPERS USHER

33 I’M GOIN IN DRAKE/LIL WAYNE

34 KISS EM THRU THE PHONE SOULJA BOY

35 ICE CREAM PAINT JOB DORROUGH

36 SO BEAUTIFULL MUSIQ

37 ALWAYS STRAPPED BIRDMAN/LIL WAYNE

38 I’M A STAR JEREMIH

39 HOW LOW LUDACRIS

40 DEAD AND GONE T.I./JUSTIN TIMBERLAKE

41 SAY AAH TREY SONGZ/FABOLOUS

42 EMPIRE STATE OF MIND JAY-Z/ALICIA KEYS

43 I NEED A GIRL TREY SONGZ

44 SHE’S FINE (HALLE BERRY) HURRICANE_CHRIS

45 BETTER BELIEVE IT LIL BOOSIE/YOUNG JEEZY

46 NEVER EVER CIARA/YOUNG JEEZY

47 TURN MY SWAG ON SOULJA BOY

48 AIN’T I YUNG LA

49 UNDER PLEASURE P.