Join PLS Auto for Fun, Games and Great Deals!

- Date/time: August 24th, 12:00pm to 2:00pm
- Venue: PLS Auto
- Phone: (317) 677-1422
- Address: 4701 W 38th St, Ste A, Indianapolis, IN, 46254
- Web: More Info
JOIN DANI D AND HOT 96.3 AT PLS AUTO, 4701 WEST 38TH STREET AT GEORGETOWN ROAD, SATURDAY, AUGUST 24TH FROM NOON TO 2PM. THE SAME CHECK CASHING BRAND CUSTOMERS TRUST, OFFERS A CAR DEALERSHIP IN INDIANA.
COME OUT AND CELEBRATE THE FOURTH YEAR ANNIVERSARY. SATURDAY AUGUST 24TH FROM NOON TO 2PM AT PLS AUTO!
CLICK HERE FOR MORE INFORMATION.
Also On Hot 96.3: